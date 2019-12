Audiences prime 25 décembre : « Capitaine Marleau » leader devant « New Amsterdam »

ANNONCES





Audiences prime 25 décembre 2019. Hier soir, et alors qu’elle était en mode rediffusion, la « Capitaine Marleau » de France 3 a encore battu tout le monde. Certes il n’y avait pas foule devant les écrans de télévision en ce soir de Noël mais l’essentiel étant de gagner… Pour l’épisode proposé hier soir (« La Nuit de la lune rousse », ndrl) 3.49 millions de fidèles ont répondu à l’appel (pda 18%).



Audiences prime 25 décembre 2019 : autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 et sa série « New Amsterdam ». Les deux épisodes inédits ont convaicu 2.57 millions de personnes pour 13.2% de part de marché. Notez que la chaîne était leader auprès du public féminin avec 23% de pda sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



France 2 complète le podium avec le prime spécial enfants de « N’oubliez pas les paroles ». 2.36 millions de Français ont chanté en compagnie de ces très jeunes candidats (pda 14.1%)

Soirée plus difficile pour M6 avec l’émission « Tous les voeux sont permis » d’Eric Antoine. Pas de miracle de Noël cette fois avec seulement 1.62 million de téléspectateurs (pda 8.7%).

Et c’est Arte qui complète notre top 5. La chaîne franco-allemande proposait le film « 8 Femmes » de François Ozon. Porté notamment par Catherine Deneuve, Isabelle Huppert et Emmanuelle Béart, il a été vu ou revu par 979.000 nostalgiques (pda 5.1%).

