Ce soir sur France 3 « Bon rétablissement » avec Gérard Lanvin et Fred Testot (vidéo)

« Bon rétablissement » est le film que vous propose France 3 ce soir. Un film que vous avez déjà vu puisque la chaîne le diffusait le 9 juillet 2018. Signé Jean Becker, il met en scène Gérard Lanvin, Fred Testot, Jean-Pierre Darroussin ou bien encore Claudia Tagbo. Si vous ne l’avez pas encore, vu rendez-vous sur France 3 dès 21h05 ou en streaming vidéo sur France.TV (fonction direct)



ANNONCES





« Bon rétablissement » : votre film

Suite à un accident, Pierre, la soixantaine, se retrouve cloué au lit avec une jambe dans le plâtre. Misanthrope au caractère bien trempé rêvant de silence et de solitude, voilà que le monde s’invite à son chevet. Il assiste alors impuissant à la valse quotidienne des médecins, infirmières et personnels hospitalier, puis de ses proches dont son frère Hervé. Au fil de rencontres inattendues, drôles ou touchantes, Pierre reconsidère certains a priori et pose sur les autres un regard différent. Et, contre toute attente, ce séjour à l’hôpital finit par ressembler à une renaissance…

Teaser vidéo

On vous propose maintenant quelques images…



ANNONCES



Un film bon pour la santé… "Bon rétablissement" avec Gérard Lanvin et @FredTestot, c'est jeudi à 21.05 ! 🎬😂 pic.twitter.com/OhX8EvaxzG — France 3 (@France3tv) December 29, 2019

Quelle audience pour cette rediffusion ?

Lors de sa première diffusion en clair, le film avait permis à France 3 de s’adjuger la première place des audiences en réunissant 3.10 millions de téléspectateurs soit 15.4% du public présent devant son poste de télévision;

Aucun vote actuellement

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES