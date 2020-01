Ce soir sur TF1 « The Wolverine : le combat de l’immortel » (vidéo)

ANNONCES





Fans de super-héros en tout genre, prenez note. « The Wolverine : le combat de l’immortel » est au programme TV de ce jeudi soir du 2 janvier 2020. Un film signé James Mangold et avec dans les rôles principaux : Hugh Jackman, Brian Tee, Will Yun Lee… Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ou en streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1.



ANNONCES





« The Wolverine : le combat de l’immortel » : votre film

Wolverine doit affronter le seul ennemi qui puisse lui résister au Japon, dans un univers qui lui est inconnu. Un combat sans merci l’attend. Pour la première fois, Wolverine se retrouve vulnérable et il doit repousser ses limites physiques et psychologiques pour survivre.

Teaser vidéo

Vous préférez les images ? Voici le teaser vidéo proposé par la chaîne…



ANNONCES



Wolverine : le combat de l'immortel 📌 jeudi 21.05 @TF1 pic.twitter.com/VP17bGHoRZ — TF1 Pro (@TF1Pro) December 31, 2019

4.69 / 5 ( 29 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES