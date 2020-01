« Commissaire Magellan » du 4 janvier 2020 : ce soir l’épisode « Du sang sur la glace »

ANNONCES





« Commissaire Magellan » du 4 janvier 2020. On débute cette année 2020 par un épisode inédit de votre série « Commissaire Magellan ». Ce soir découvrez l'épisode « Du sang sur la glace » avec Frank LEBOEUF en guest. Rendez-vous dès 21h05 sur France 3



« Commissaire Magellan » du 4 janvier 2020 : résumé

Votre épisode inédit en quelques lignes…

Annabelle Mauricourt et Loréna Bardin sont deux diamants bruts. Des jeunes patineuses appelées à de grands destins sportifs et façonnées par une seule et même entraîneuse, l’ancienne championne olympique Audrey Galvi. Pourtant, la vie de ces deux jeunes filles bascule le soir où Audrey est assassinée. Le commissaire Magellan et le lieutenant Selma Berraya vont devoir enquêter en terrain glissant, entre rivalités sportives, trahisons et rancœurs venues du passé ! Mais le miroir déformant de la glace pourrait révéler une tout autre vérité !

Et juste après…

Dès 22h35, la chaîne rediffusera l'épisode « Chaud Devant » dont (re)voici le résumé…



Alors que tout le personnel du restaurant « Le Lys vert » fête l’obtention de sa troisième « assiette », la jeune cheffe de cuisine emblématique, Amélie Dampierre, est assassinée. Jalousie d’un restaurateur concurrent ? Vengeance du second de la victime ? Ou coup de colère de son ex-mari ? Magellan comprend que le verdict du célèbre guide Livarel a été truqué et que cette troisième « assiette » a peut-être été attribuée à tort. Dès lors, une seule question se pose : quel secret cachait Amélie, qui aurait pu causer sa perte ? Magellan mène l’enquête…

Sur les autres chaînes

Et sinon vous pouvez opter pour d’autres chaînes. Nous avons sélectionné deux programmes pour vous :

>>> Sur TF1, un numéro inédit de « La chanson secrète » de Nikos Aliagas

>>> Sur France 2 : le troisième et avant-dernier numéro de « Boyard Land »

