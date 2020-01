Audiences prime 3 janvier 2020 : « Les Touristes : mission pompiers » faible leader devant « Les petits meurtres »

ANNONCES





Audiences prime 3 janvier 2020. En ce premier vendredi de l’an 2020, victoire d’Arthur et son émission « Les Touristes : mission pompiers ». Verdict : 3.54 millions de téléspectateurs pour 17.3% de part de marché



Gros carton sur cibles avec 31% de pda sur les Frda-50 (femmes de moins de 50 ans responsables des achats, ndrl), 46% sur les 15-24 ans ou bien encore 41% sur les enfants.

Audiences prime 3 janvier 2020 : autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 avec un épisode en rediffusion de la série « Les petits meurtres d’Agatha Christie ». Il a été vu ou revu par 3.34 millions de « mordus » soit 15.4% du public présent devant son poste de télévision.



M6 complète le podium avec sa série « NCIS. 2.39 millions de fidèles et 11% de part de marché pour les deux premiers épisodes. Le premier d’entre-eux, le seul inédit de la soirée, a fait beaucoup plus fort avec 2.74 millions de téléspectateurs .

Assez beau succès pour France 3 avec « La saga des feuilletons et des séries » qui a pu compter sur 2.04 millions de sériephiles, soit 10.6% des téléspectateurs. Il s’agit du meilleur score de la case depuis le début de la saison en PdA.

France 5 complète le top 5 avec les deux derniers numéros de la saison 3 de “La guerre des Trônes, la véritable histoire de l’Europe” sur France 5. Jusqu’à 1.16 million de téléspectateurs et 5.4% de pda pour le second et 1.01 million pour le premier.

📈 #audiences

Hier, les 2 derniers numéros de la saison 3 de “La guerre des Trônes, la véritable histoire de l’Europe”, narrée par #BrunoSolo, ont réalisé une très belle performance :

À 20.50 : 1 015 000 tsp & 4.5% de PDA

À 21.40 : 1 160 000 tsp & 5,4% de PDA#trônesf5 pic.twitter.com/80GX1CvL6m — France5servicepresse (@servicePresseF5) January 4, 2020

