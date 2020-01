« Boyard Land » du 4 janvier 2020 : voici les invités de ce soir (vidéo)

ANNONCES





« Boyard Land » du 4 janvier 2020. Troisième numéro de l’aventure « Boyard Land » ce soir sur France 2. Un jeu animé par Olivier Minne et dont l’action se déroule dans un parc d’attractions dirigé par Willy Rovelli. Et pour ce troisième numéro rendez-vous 21h05 sur la chaîne et/ou comme toujours en replay et streaming gratuit sur France.TV.



« Boyard Land » du 4 janvier 2020 : les équipes, les invités

On ne reviendra pas une nouvelle fois sur les règles et les différentes épreuves du jeu car vous les connaissez déjà. Si ce n’est pas le cas, suivez ce lien pour mieux comprendre.

Tout comme la semaine dernière, deux équipes vont s’affronter : la rouge et la blanche.

Équipe Rouge : Faustine Bollaert, Jean Philippe Doux, Yves Camdeborde, Anthony Colette



Ils joueront pour l’association Petits Princes. Créée en 1987, l’association réalise les rêves d’enfants et adolescents malades atteints de cancers, leucémies et certaines maladies génétiques. En vivant ses passions et en réalisant ses rêves, l’enfant trouve une énergie supplémentaire pour se battre contre la maladie.

Équipe Blanche : Éric Antoine, Maeva Coucke, Isabelle Vitari, Vérino

Ils joueront pour l’association Magie à l’hôpital. Fondée en 2006, cette belle aventure humaine se développe pour et avec les enfants hospitalisés. Par les spectacles de magie dans les hôpitaux, l’association souhaite offrir aux enfants des moments d’émerveillement. Les magiciens bénévoles s’ingénient à monter de beaux spectacles afin que le rêve prenne pour un temps le pas sur la dure réalité.

