Demain nous appartient en avance : Sara croit Bart coupable (résumé + vidéo épisode 631 DNA du 3 janvier 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 631 du vendredi 3 janvier 2020 –C’est une enquête compliquée qui a débuté cette semaine dans « Demain nous appartient ». En effet, Bart est victime d’une machination et est accusé d’avoir abusé d’Audrey. Face à son ex et ami, Sara a bien du mal à faire la part des choses et en vient même à le croire coupable…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 631

Bart a été placé en garde à vue suite aux accusations de viol d’Audrey à son égard. Sara part voir Bart dans sa cellule pour lui annoncer qu’il est libéré. Une décision avec laquelle elle a du mal car Sara revoit son père en l’attitude de Bart. Elle pense qu’il est coupable et elle n’est visiblement pas décidée à écouter la version de son ancien petit copain…

Au commissariat, Martin peine à démêler le vrai du faux. Le retour de Karim ne fait pas l’unanimité au sein de la police et Antoine se heurte à un refus inattendu.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 631 du 3 janvier

