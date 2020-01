Plus belle la vie : ce soir, Jean-Paul vire Gaétan (résumé + vidéo de l’épisode 3965 PBLV du 3 janvier 2020)

ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3965 du vendredi 3 janvier 2020 – La semaine se termine mal pour Gaétan ce soir dans « Plus belle la vie ». En effet, après avoir découvert qu’il se travestit, Jean-Paul décide de le virer de chez lui. Et il l’insulte avant que Gaétan insiste pour qu’il l’écoute…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3965

Abdel et Alison s’inquiètent pour Karim et Elsa. Dans le même temps, Patrick et Ariane se préparent pour l’assaut, écartant Boher de l’opération. Elsa force William à se débarrasser de la drogue. Quand les flics interpellent le corbillard, ils ne trouvent rien, à la grande satisfaction d’Elsa et au grand dam de Patrick. De son côté, Karim propose à Elsa de s’occuper de William, pour faire une leçon, mais Elsa tient à s’en charger pour asseoir son rôle de chef et n’y va pas de main morte…

Boher refuse d’entendre les explications de Gaétan. Roland tombe des nues en apprenant la double vie du jeune homme. Thomas trouve qu’ils ont de graves à priori : il s’agit d’un art, et d’une posture sociale cathartique pleine d’humour. Gaétan essaie encore d’expliquer mais Boher reste buté…



Laetitia avoue à Kevin que Léo est peut-être son admirateur. Kevin enquête, et surprend Léo en train d’écrire une carte mais ce n’est pas ce qu’il croit…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3965 du 3 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

