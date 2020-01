Demain nous appartient spoiler : André hospitalisé ! (VIDEO)

Coup de tonnerre pour Chloé dans quelques jours dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, après la terrible fusillade survenue au commissariat qui a choqué toute la ville, voilà que son père est malade.

En effet, de retour à Sète, André va être hospitalisé et opéré en urgence !



Mais son opération n’intervient pas au bon moment puisque l’hôpital est touché par une importante panne informatique. Samuel se plaint auprès de Renaud et Marianne de ne plus avoir accès aux fiches de ses patients tandis que Christelle et Amanda n’accèdent pas au planning.

Chloé, inquiète pour son père, les voit parler du problème de réseau et les interroge sur le bloc opératoire. Mais Amanda lui assure qu’il s’agit de deux réseaux totalement différents…



Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.

Demain nous appartient spoiler André opéré

