Un si grand soleil : Romane manipule Manon, Emmy prend une décision, ce qui vous attend mercredi 29 janvier (épisode n°373)

Un si grand soleil en avance, spoilers sur le prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes fan et impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que l’épisode 373 du mercredi 29 janvier s’annonce mouvementé.

En effet, Romane va manipuler Manon, qui ne comprend pas pourquoi elle ne veut pas qu’elle dise la vérité à sa mère alors qu’elle a tout compris.



Manon pense qu’Alice peut les aider mais Romane lui fait comprendre qu’elle deviendrait alors complice ! Manon se résigne ainsi à ne rien dire à sa mère…

L’entrainement du veilleur de nuit a lieu. Seule Alice est là pour représenter le zoo et même si elle ne le connaissait pas, elle dit à petit mot pour lui… Alex observe et remarque la présence de Karel, en larmes.



De son côté, Eliott est en galère avec son trafic de cigarettes. Il a fait de l’ombre à un autre trafiquant, qui vient le menacer et lui voler des cartouches ! Pendant ce temps là, Eve s’inquiète pour son fils…

Et la journée de mercredi ne sera décidément pas bonne pour Eliott puisqu’Emmy a pris une décision : elle est gênée vis à vis d’Antoine, elle préfère qu’ils ne se voient plus.

