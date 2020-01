Demain nous appartient spoiler : Christelle sur le point de tromper Sylvain (VIDEO)

ANNONCES





On croyait que Christelle avait pardonné à Sylvain son infidélité dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Mais en réalité, elle a gardé une profonde rancoeur envers la trahison de son mari et dans quelques jours, c’est elle qui va le tromper…

En effet, elle va succomber au charme du patient qui a flashé sur elle…



Depuis quelques jours Christelle tombe sous le charme de l’un de ses patients. Elle a fini par l’embrasser et cet homme charmant décide de la convier à l’hôtel… A l’abri des regards, il aimerait bien s’adonner à quelques ébats avec Christelle, dont il est tombé amoureux. Ils commencent à s’embrasser, Christelle n’est plus qu’à rien de commettre l’irréparable ! Ira-t-elle jusqu’au bout de ce qu’elle a commencé à accomplir au risque de perdre tout son équilibre familial ?

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



Demain nous appartient spoiler Christelle craque pour son patient

▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay et streaming sur MYTF1

