« N’oubliez pas les paroles » du 23 janvier : déjà n°1, Margaux continue d’enchaîner les victoires !

« N’oubliez pas les paroles » du 23 janvier 2020. Vous pensiez que Margaux allait un peu se relâcher après avoir détrôné Kevin de sa première place hier soir ? Que neni ! La plus grande maestro de toute l’histoire de NOPLP continue de performer.



Ce soir elle a fait tomber 21.000 euros plus dans sa besace, soit un total de 446.000 euros depuis le début son incroyable aventure.

Si dans le premier numéro elle s’est contentée de 1.000 euros, elle a fait un carton plein dans le second avec une victoire à 20.000 euros.

Bref, elle ne fait que conforter sa première place du classement ses 16 plus grands maestros de l’histoire.



Classement des maestros

Mise à jour du classement des 16 plus grands maestros de l’histoire du jeu.

1 Margaux (en cours) : 446 000 €

2 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 €

3 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 €

4 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 €

5 Violaine (mars 2016) : 242 000 €

6 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 €

7 Micka (juillet 2019) :213 000 €

8 Lucile (avril 2015) : 202 000 €

9 Franck (mars – avril 2018) : 189 000 €

10 Héloïse (novembre 2017) : 185 000 €

11 Denis (octobre 2015) : 184 000 €

12 Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 €

13 Aline (mars – avril 2017) : 169 000 €

14 Toni (décembre 2017) : 162 000 €

15 Julien (juin 2015) : 161 000 €

16 Laurent (janvier 2017) : 159 000 €

« N’oubliez pas les paroles » du 23 janvier : accès aux replay

Pour voir ou revoir les émissions de ce soir en replay, rendez-vous sur France.TV durant 7 jours.

Double record d’audience historique

Le saviez-vous ? Hier soir, et en devant n°1, Margaux a offert à l’émission un double record d’audience historique avec 3 052 000 téléspectateurs pour le 1er numéro (celui de 18h40) et 4 373 000 téléspectateurs pour le second (celui de 19h20).

🏆Merci à tous pour ce double record historique.

🏆Bravo #Margaux pour cette aventure incroyable ! 🔝 3 052 000 tvsp pour le 1er épisode🔝

🔝 4 373 000 tvsp pour le 2ème épisode 🔝

Records de saison en pda4+ :

👏 19,1% de pda4+ (ép.1)

