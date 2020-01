Demain nous appartient spoiler : Martin et Virginie emménagent (VIDEO)

ANNONCES





Ca va bouger cette semaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Alors que Martin et Virginie sont en couple depuis plusieurs mois maintenant, ils vont emménager ensemble dans quelques jours. Et autant vous dire qu’avec Jules, les problèmes ne sont pas résolus et l’emménagement ne s’annonce pas de tout repos !



Après l’épisode compliqué de l’incendie et la fugue de Jules, il est venu le temps de la (re)construction pour Virginie. Pour elle, c’est le grand jour de l’emménagement chez Martin ! Elle prend avec elle une valise un peu plus volumineuse que les autres… son fils Jules. En conflit avec Martin, la collocation entre le jeune homme et son beau-père s’annonce compliquée. De quoi mettre en péril le couple de Martin et Virginie ?

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.

Demain nous appartient spoiler l’emménagement de Virginie et Martin



Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay et streaming sur MYTF1

