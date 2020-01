« N’oubliez pas les paroles » du 6 janvier : Margaux en danger ? Une 15ème victoire ce soir

ANNONCES





« N’oubliez pas les paroles » du 6 janvier 2020. Ce soir retour de votre jeu « N’oubliez pas les paroles » dès 18h40. L’occasion pour Margaux de signer deux nouvelles victoires et de rajouter quelques deniers dans sa besace. Mais tout aurait pu basculer…



Dans la premier numéro de la soirée, la production a commis une erreur en offrant la réponse à Christophe qui, sur la chanson de Matt Pokora « Elle me contrôle » a chanté « guide mes pas » au lieu de « rythme mes pas ». Sauf que la production a écrit et surtout validé des paroles qu’il n’a pas jamais prononcé.

En guise de cadeau de bonne année, les 30 points lui ont été accordés et il s’est retrouvé, assez injustement il faut bien le dire, à égalité de points avec Margaux. Cette dernière s’est retrouvée dans la fauteuil et donc en grand danger.



Heureusement dans l’ultime étape, à savoir « La même chanson », Margaux s’est bien rattrapée et et a fini par le mettre K.O. sur la chanson « Une autre histoire » de Gérard Blanc. Mais que se serait-il passé si elle n’avait pas maîtrisé cette chanson ? Aurait-elle été éliminée alors même que la production a offert à Christophe des points qu’il ne méritait pas ? On était quand même pas bien loin d’une polémique….

Mais bon voyons le bon côté des choses puisque que Margaux a fini par gagner. Ce soir, deux nouvelles victoires à 1.000 euros chacune pour un total de 204.000 euros après 15 victoires. Margaux est toujours 7ème plus grande maestro de l’histoire.

« N’oubliez pas les paroles » du 6 janvier 2020 : accès aux replay

Pour ceux qui n’étaient pas au rendez-vous, accès aux replay possible durant 7 jours sur France.TV

🎤 Accès direct au replay de l’émission de 18h40 en cliquant ICI

🎤 Accès direct au replay de l’émission de 19h20 en cliquant ICI

Le saviez-vous ?

Samedi soir l’émission a battu plusieurs record sd’audience (pour un samedi, ndrl). 2.4 millions de fidèles et 15.5% de pda pour l’émission de 18h40; 3.7 millions et 21% de pda pour l’émission de 19h20.

#Audiences 📈🖥 @France2tv 4 janvier / Leader @NOPLPoff @Nagui 🌟sur sa case horaire de diffusion. Et records le samedi 👏🏻👏🏻 ✴️ 1er numéro: 2,4 M de Tvsp et 15,5% de PdA📍Record en audiences ✴️ 2ème numéro: 3,7 M de Tvsp et 21% de PdA 📍Records en audiences + Pda #NOPLP 🎤 pic.twitter.com/d92elSo6QS — France2ServicePresse (@France2_Presse) January 5, 2020

« N’oubliez pas les paroles » revient demain soir dès 18h40 sur France 2. Margaux sera t-elle éliminée ou poursuivra t-elle son parcours ?

