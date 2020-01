« La teuf des Chevaliers du Fiel » : le 25 Janvier 2020 sur C8 (liste des invités)

ANNONCES





« La teuf des Chevaliers du Fiel » c’est le samedi 25 janvier 2020 dès 21h15 sur C8 ou en replay et streaming sur Mycanal. Bref, mais vous l’aurez compris, la soirée sera placée sous le signe de l’humour avec un grand H.



Dans le cadre du festival « La Teuf de Toulouse 2019 », LES CHEVALIERS DU FIEL ont convié des humoristes à venir partager la scène avec eux. L’occasion de réunir des personnalités incontournables du rire mais aussi de découvrir les talents de demain.

« La teuf des Chevaliers du Fiel » : les invités

Se succèderont sur scène : Marc Antoine Lebret, Gil Alma, Raphaël Mezrahi, Noëlle Perna, Sellig, Gérémy Crédeville, Romain Simancas, Les Frères Taloche, Frédérik Sigrist, Clément Bonpoil, les fils Monkey…

Un spectacle mis en scène par Eric Carrière et Francis Ginibre Réalisé par Robin Barrière et enregistré en mai 2019 à la Halle aux Grains de Toulouse Une production PICTURE TWO



L’actualité des Chevaliers

LES CHEVALIERS DU FIEL sont actuellement en tournée dans toute la France avec le spectacle « Campinc-Car For Ever » et seront à l’affiche du Casino de Paris du 27 février au 1er mars. Monsieur et Madame Lambert vous réservent une soirée inoubliable en vous embarquant dans leur camping-car.

Alors prêts à faire la fête avec les Chevaliers du Fiel ? Si oui, rendez-vous sans faute le samedi 25 janvier 2020 dès 21h15 sur C8 juste après « La Grande Darka » de Cyril Hanouna.

