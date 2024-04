Un Si Grand Soleil Spoilers : Thaïs effondrée, le plan d’Elisabeth, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 29 avril au 3 mai 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 29 avril au 3 mai 2024 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut vous dire que Thaïs et Arnaud sont effondrés après la mort de Philippe. La police démarre son enquête alors que Florent et Anne sont plus proches que jamais. Manu découvre que Anne trompait Philippe mais elle assure que son mari était au courant… Arnaud est convaincu qu’elle est responsable de la mort de son père.

De son côté, Elisbaeth a un plan pour écarter François et Catherine. Elle fait équipe avec Boris, qui accepte de la suivre !



Publicité





Un si grand soleil spoilers les résumés du 29 avril au 3 mai 2024

Lundi 29 avril 2024 (épisode 1386) : Le poste de rédacteur en chef se libère au Midi Libre et Marc est intéressé. De leur côté, les Aguerra sont sous le choc après avoir vécu une tragédie.

Mardi 30 avril 2024 (épisode 1387) : Persuadé d’être le prochain rédacteur en chef du Midi Libre, Marc serait-il trop confiant ? Pendant ce temps, l’enquête continue chez les Aguerra, mais des éléments laissent à croire qu’il ne s’agit pas d’un simple cambriolage.

Mercredi 1er mai 2024 (épisode 1388) : A la merci de Laumière, Elisabeth se trouve un allié qu’elle n’aurait pas soupçonné. Thaïs, elle, cherche un moyen de soutenir Arnaud, traumatisé par le home-jacking.

Jeudi 2 mai 2024 (épisode 1389) : C’est aujourd’hui que la fusion doit être votée : est-ce la fin d’L. Cosmétiques ? Côté enquête, Manu pense que la maison des Aguerra n’a pas été ciblée au hasard par les cambrioleurs.

Vendredi 3 mai 2024 (épisode 1390) : L’enquête se concentre sur Anne, contrainte à révéler qu’elle a menti à la police. Elisabeth, elle, se voit à nouveau surchargée de travail.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : Manu confronte Anne, Claire jalouse (résumé épisode du 10 mai 2024)

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 29 avril au 3 mai 2024

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.