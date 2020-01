« N’oubliez pas les paroles » du 13 janvier 2020 : Margaux a t-elle été éliminée ce soir ?

ANNONCES





« N’oubliez pas les paroles » du 13 janvier 2020. Margaux, 4ème plus grande maestro de l’histoire de NOPLP, a t-elle (ou pas) été éliminée ce soir de NOPLP ? C’est une question que tous les fans du plus musical des jeux télé se posent ce soir, enfin surtout ceux qui ont loupé les deux émissions du jour.



Première « bonne » nouvelle, elle n’a pas été éliminée dans la première émission, celle dont la diffusion débute à 18h40. Dans cette partie elle n’a pas eu de mal à conserver son micro d’argent mais n’a pas remporté le moindre centime lors de la finale. Bref, et pour faire court, 26ème victoire mais 0 euro de gains.

Deuxième « bonne » nouvelle, Margaux n’a pas non plus été éliminée dans le second numéro. Un peu plus en danger cette fois, notamment à cause de la chanson « Le rital » de Claude Barzotti, elle a signé sa 27ème victoire. Du côté des gains, elle s’est contentée de 1.000 euros.



Bref, petite soirée pour Margaux dont la cagnotte atteint désormais 279.000 euros.

« N’oubliez pas les paroles » du 13 janvier 2020 : le replay

Séance de rattrapage possible en streaming vidéo sur le site et/ou l’application France.TV durant 7 jours.

🎤 Accès direct au replay de l’émission de 18h40 en suivant ce lien…

🎤 Accès direct au replay de l’émission de 19h20 Bientôt dispo…

L’audience toujours au top

Carton d’audience même le samedi ! Ce samedi 12 janvier 2020, les deux numéros ont permis à France 2 de s’imposer en tête des audiences de l’access avec respectivement 2.2 et 3.1 millions de téléspectateurs.

#Audiences @France2tv Hier les deux numéros #NOPLP @Nagui leader le samedi :

▶️ 1er numéro avec plus de 2,2M de tvsp pour 15,2% de PdA

▶️ 2ème numéro avec plus de 3,1M de tvsp et 18,7% de PdA @NOPLPoff 🎤 pic.twitter.com/HDtDHTVCiY — France2ServicePresse (@France2_Presse) January 12, 2020

