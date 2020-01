« N’oubliez pas les paroles » : classement. Comme vous le savez, le classement des 16 plus grands maestros de NOPLP évolue beaucoup depuis que Margaux a eu la bonne idée de participer au jeu. Et si ce soir elle n’a pas fait évoluer le classement – elle reste 4ème du classement général et 1ère du classement féminin – l’échelle de gains a forcément évolué.



Avant d’y revenir, petit résumé de ce qui s’est passé aujourd’hui dans « N’oubliez pas les paroles ».

Ce soir, Margaux n’a eu aucun mal à se défaire de ses deux adversaires du jour. 2 victoires de plus donc, soit un total de 25 depuis le début de son aventure.

Mais c’est du côté des finales que ça a coincé. Si Margaux a gagné deux fois ce soir, elle n’a remporté que 2.000 euros de plus, à raison de 1.000 euro par émission. Sa cagnotte atteint désormais la somme de 258.000 euros.



« N’oubliez pas les paroles » : classement des 16 plus grands maestros (mise à jour)

On fait donc une nouvelle mise à jour du classement des 16 plus grands maestros. Une liste non-exhaustive et qui peut encore évoluer d’ici aux prochains masters…

Mise à jour du samedi 11 janvier 2020

1 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 €

2 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 €

3 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 €

4 Margaux (en cours) : 278 000 €

5 Violaine (mars 2016) : 242 000 €

6 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 €

7 Micka (juillet 2019) :213 000 €

8 Lucile (avril 2015) : 202 000 €

9 Franck (mars – avril 2018) : 189 000 €

10 Héloïse (novembre 2017) : 185 000 €

11 Denis (octobre 2015) : 184 000 €

12 Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 €

13 Aline (mars – avril 2017) : 169 000 €

14 Toni (décembre 2017) : 162 000 €

15 Julien (juin 2015) : 161 000 €

16 Laurent (janvier 2017) : 159 000 €

« N’oubliez pas les paroles » : le replay

Séance de rattrapage possible en streaming vidéo sur le site et/ou l’application France.TV durant 7 jours.

🎤 Accès direct au replay de l’émission de 18h40 en suivant ce lien…

🎤 Accès direct au replay de l’émission de 19h20 en suivant ce lien…

Toujours leader de l’access

L’ascension fulgurante de Margaux continue de doper les chiffes de l’audience. Hier soir, vendredi 10 janvier 2020, le programme s’est de nouveau imposé en tête des audiences de l’access prime-time réunissant jusqu’à 3.9 millions de fidèles.

#Audiences @France2tv

Hier @NOPLPoff @Nagui ▶️ 1er num leader avec près de 2,7M de tvsp et 17,6 % de PdA

▶️ 2 e num leader avec près de 3,9M de tvsp et 20,2 % de PdA #NOPLP 🎶 pic.twitter.com/fJdXxi67dO — France2ServicePresse (@France2_Presse) January 11, 2020

Margaux revient lundi dès 18h40 sur France 2 ! Conservera t-elle son micro d’argent ? Rattrapera t-elle Hervé, Renaud et Kévin ?

