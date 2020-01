« N’oubliez pas les paroles » vidéo : le retour de Kevin, Margaux franchit la barre des 50 victoires !

« N’oubliez pas les paroles » vidéo. Margaux a eu chaud, très chaud ce soir dans NOPLP. Opposée à Margot (et oui…) dans la première émission, elle n’a pas trouvé une seule parole sur le titre « C’est la même chanson » de Claude François.



Et alors que le match était particulièrement serré, la championne en titre a eu la chance que son adversaire d’un soir cale elle aussi sur ce titre. Bref, l’essentiel est d’avoir encore gagné !

Cette 50ème victoire lui a valu de remporter la somme de 20.000 euros supplémentaires.



Dans le second numéro, elle n’a pas remporté le moindre centime face à une chanson qu’elle ne connaissait pas.

Total des gains après 51 victoires : 466 000 €. Et ce n’est pas encore fini pour ELLE !

Classement des maestros

Mise à jour du classement des 16 plus grands maestros de l’histoire du jeu.

1 Margaux (en cours) : 466 000 €

2 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 €

3 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 €

4 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 €

5 Violaine (mars 2016) : 242 000 €

6 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 €

7 Micka (juillet 2019) :213 000 €

8 Lucile (avril 2015) : 202 000 €

9 Franck (mars – avril 2018) : 189 000 €

10 Héloïse (novembre 2017) : 185 000 €

11 Denis (octobre 2015) : 184 000 €

12 Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 €

13 Aline (mars – avril 2017) : 169 000 €

14 Toni (décembre 2017) : 162 000 €

15 Julien (juin 2015) : 161 000 €

16 Laurent (janvier 2017) : 159 000 €

Accès au replay

Pour voir ou revoir les émissions de ce soir en replay, rendez-vous sur France.TV durant 7 jours.

« N’oubliez pas les paroles » vidéo : le retour de Kevin

Alors que Margaux a dépassé Kevin dans le classement des 16 plus grands maestros de l’histoire, ce dernier est venu la saluer le plateau de l’émission. Regardez les images qui vont avec…

Audience record

La semaine dernière l’émission a réalisé une semaine historique ! Ainsi, entre le lundi 20 et le vendredi 24 janvier, le premier numéro a réuni une moyenne de 2 856 800 téléspectateurs pour 18.66% de part de marché. Le second, celui dont la diffusion débute à 19h20, a fait beaucoup plus fort en rassemblant une moyenne de 4 123 000 fidèles pour 21% de pda !

Semaine #historique #noplp #Margaux @noplp réalise ses meilleures moyennes hebdomadaires historiques à 18h45 et 19h20.

Entre le lundi 20 et le vendredi 24 janvier, la première émission du jour réunit en moyenne chaque jour 2 856 800 téléspectateurs et 18… https://t.co/oMZa1tU578 pic.twitter.com/McfJYiOkhD — Nagui (@Nagui) January 25, 2020

S’achemine t-on vers une nouvelle semaine historique ? Début de réponse demain matin avec les très attendus chiffres de l’audimat.

