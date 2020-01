Plus belle la vie en avance : Emilie et Kevin prennent une décision (vidéo PBLV épisode n°3986)

Lundi prochain dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie », Emilie et Kevin sont perdus au sujet de la grossesse de la jeune femme… Et ils prennent finalement une décision dans le calme, plus unis que jamais.

En effet, si Emilie regrette que la pilule n’ait pas été fiable, Kevin se montre rassurant et essaie d’apaiser Emilie.



Ils décident ainsi de prendre deux semaines pour réfléchir, peser le pour et le contre pour savoir s’ils veulent garder le bébé ou pas.

Et s’il y a bien une chose dont ils sont certains, c’est qu’ils ne se laisseront pas influencer par leurs proches.



Un extrait de l’épisode de PBLV de lundi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 3986 du 3 février 2020

