3 choses à savoir sur « A la poursuite de demain » diffusé ce soir sur M6 (vidéo)

« A la poursuite de demain », le film de Brad Bird, est mode rediffusion ce soir dès 21h05 sur M6 ou en streaming vidéo sur 6PLAY via sa fonction direct.



Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce film, petite piqûre de rappel avec le synopsis officiel…

L’histoire : Casey, une adolescente brillante et optimiste, douée d’une grande curiosité scientifique et Frank, un homme qui fut autrefois un jeune inventeur de génie avant de perdre ses illusions, s’embarquent pour une périlleuse mission. Leur but : découvrir les secrets d’un lieu mystérieux du nom de Tomorrowland, un endroit situé quelque part dans le temps et l’espace, qui ne semble exister que dans leur mémoire commune… Ce qu’ils y feront changera à jamais la face du monde… et leur propre destin !

Casting

Au casting du film on retrouve George Clooney, Hugh Laurie, Britt Robertson, Raffey Cassidy ou bien encore Tim McGraw.



3 choses à savoir sur le film

– Le titre original du film est « Tomorrowland »

– Au départ c’est l’actrice Shailene Woodley qui devait camper Casey Newton, le rôle principal du film. Cette dernière a toutefois décliné la proposition. Et c’est Britt Robertson qui a ensuite été choisie la production.

– Malgré d’assez bonnes critiques, le film n’a pas affolé le box-office. À peine plus de 200 millions de dollars de recettes à travers le monde. En France, il n’a pas atteint la barre du million de spectateurs.

« A la poursuite de demain » : bande-annonce officielle

Et on termine comme souvent par les images. Découvrez maintenant le teaser vidéo de votre film…

