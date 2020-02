Léo Matteï du 27 février 2020 : vos deux épisodes de ce soir (vidéo)

4.5 ( 8 )



Léo Matteï du 27 février 2020. Il est de retour ce soir sur TF1 et en replay et streaming vidéo sur MYTF1. Lui c’est Léo Mattei, le plus célèbre flic de la brigade des mineurs. Rendez-vous ce soir dès 21h05 pour un double épisode inédit intitulé « La part de l’ombre ». Partie 1 dès 21h05, partie 2 dès 22 heures.



Léo Matteï du 27 février 2020 : votre double épisode de ce soir

Mini-résumé : Un adolescent, Hugo Delage, meurt en plongeant dans les calanques de Cassis. Un simple accident ? La BPM, dépêchée sur place, va rapidement comprendre qu’il n’était pas seul en haut de la falaise : et si quelqu’un l’avait poussé ?

Et on vous en propose bien sûr quelques images…



Vraiment hâte de vous faire partager les nouveaux épisodes de Léo Mattéi jeudi … @TF1 pic.twitter.com/fPGeqRNWRD — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) February 21, 2020

Avez-vous hâte vous aussi de retrouver Léo Mattei

