Audiences télé prime 28 février : « Koh-Lanta » largement en tête (TF1), succès pour les César (Canal +)

Audiences télé prime 28 février 2020. Vous ne serez pas surpris d’apprendre que c’est TF1 qui s’est imposée en tête des audiences de la première partie de soirée de ce dernier vendredi du mois. La chaîne proposait l’épisode 2 de « Koh Lanta : L’île des héros ». Il a été suivi par 4.55 millions de fidèles pour 22.7% de part de marché.

Carton sur toutes les cibles commerciales avec par exemple 58% de part de marché sur les 4-14 ans, 37% sur les 15-34 ans ou bien encore 34% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



Audiences télé prime 28 février : autres chaînes

M6 prend une belle seconde place avec le final de la saison 16 de « NCIS » marqué notamment par le retour de Ziva David. Il a pu compter sur 2.85 millions d’inconditionnels pour 13.2% de part d’audience moyenne sur l’ensemble du public.

France 2 complète le podium avec le téléfilm en rediffusion « Je suis coupable ». Porté par Bruno Debrandt et Samuel Jouy il a été vu ou revu par 2.48 millions de personnes (pda 11.3%).

Belle 4ème place pour Canal + et la 45e édition des César du cinéma. 2.16 millions d’amateurs de 7ème art ont répondu à l’appel soit 12.4% des téléspectateurs (pda supérieure à celle de France 2 en raison d’une durée plus importante). Belle hausse par rapport à l’an dernier.

Soirée plus difficile pour France 3 et son divertissement « 300 choeurs chantent les plus belles chansons de Michel Sardou ». A peine 1.96 million de mélomanes pour 9.4% de part de marché.

