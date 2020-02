Sommaire de « 50’Inside » du 29 Février 2020 : Mimie Mathy, Patrick Bruel, Jean-Pierre Pernaut…

5 ( 4 )



Sommaire de « 50’Inside » du 29 Février 2020. Ce soir, et comme chaque semaine, retrouvez Nikos Aliagas dès 17h50 sur TF1 pour vos deux magazines « 50’Inside l’actu » et « 50’Inside : le mag ». Pour les replay, vidéo streaming et autres extraits de l’émission rendez-vous sur la page dédiée de MYTF1.



Et cette semaine c’est Mimie Mathy qui sera l’invitée de Nikos et sera ainsi présente sur le plateau pour évoquer son actualité. Elle reviendra notamment sur les coulisses du Concert des Enfoirés placé cette année sous le signe de Paris, la Ville Lumière. Pour mémoire il sera diffusé vendredi 6 mars sur TF1.

Elle évoquera également le tournage d’un nouvel épisode de « Joséphine Ange Gardien » avec en guest Corinne Touzet.



Sommaire de « 50’Inside » du 29 Février 2020: mais aussi…

Egalement au sommaire cette semaine Patrick Bruel, un chanteur qui remplit les salles de spectacle partout en France avec sa dernière tournée qui reprendra au mois de mai. Une Bruel mania qui a démarré il y a plus de 30 ans avec une chanson, ou plutôt un cri de rage, son premier grand tube : Casser la voix. Retour sur cet incroyable parcours.

Jean-Pierre Pernaut c’est 45 ans de carrière dont 32 à la tête du 13 heures de TF1. Jean-Pierre Pernaut c’est un ton, un style et une passion intacte pour l’actualité… Homme de théâtre, il a co-écrit 2 pièces à succès avec sa femme. Retrouvez les événements marquants de sa vie ce soir dans « 50’Inside ».

Bien d’autres sujets vous attendent bien sûr dans « 50’Inside ». Alors rendez-vous sans faute ce soir dès 17h50 sur TF1.

