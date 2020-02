Ce soir sur France 2 « Les Grosses Têtes » font leur carnaval (les invités)

5 ( 4 )



« Les Grosses Têtes » font leur carnaval, c’est ce soir sur France 2 dès 21h05 ou en replay et streaming vidéo sur France.TV avec Laurent Ruquier à sa tête.



Au programme des festivités : questions de culture générale, jeux et happening, le tout dans une farandole de bonne humeur…

« Les Grosses Têtes » font leur carnaval (les invités)

Entourées de personnalités parmi lesquelles Stéphane Bern, Cristina Cordula, Artus, Melha Bedia et La Compagnie Créole, les Grosses Têtes vous feront vivre une soirée endiablée ! En fin d’émission, elles tenteront de démasquer l’Invité Mystère…



Chantal Ladesou, Michèle Bernier, Caroline Diament, Roselyne Bachelot, Valérie Mairesse, Yoann Riou, Jeanfi Janssens, Jean-Luc Lemoine, Franck Ferrand et Antoine Duléry seront les rois de la fête de votre samedi soir !

Quelle audience ?

La soirée s’annonce quand même compliquée pour Laurent Ruquier et sa bande. Face à « The Voice » sur TF1 et « Cassandre » sur France 3, l’émission risque bien d’avoir du mal à mobiliser les foules. Le dernier numéro n’a d’ailleurs réuni que 2.01 millions de téléspectateurs soit 10.6% des téléspectateurs.

