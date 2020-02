Demain nous appartient spoiler : Bart démarre une nouvelle vie (VIDEO)

ANNONCES





Alors qu’il a été libéré de prison mais se retrouve indésirable auprès de sa mère, Bart a préféré s’isoler dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, il va décider de prendre un nouveau départ en démarrant une nouvelle vie.

Loin de Sète, Bart va commencer par trouver un travail : livreur à vélo.



Bart a décidé de s’éloigner de Sète, de ses problèmes avec la justice et ses proches. Seulement, pour mener sa vie seul et être autonome, il va falloir gagner des sous ! Bart décide donc de postuler dans une entreprise de livreurs à vélo. A peine arrivé, il est briefé par son patron sur les courses qu’il doit effectuer. Un programme chargé qu’il va devoir accomplir avec succès. Va-t-il réussir à mettre ses problèmes et traumatismes de côté pour retrouver une vie normale ?

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



Demain nous appartient spoiler une nouvelle vie pour Bart

