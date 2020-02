Plus belle la vie en avance : psychose à la coloc (vidéo PBLV épisode n°3993)

ANNONCES





Mercredi prochain dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie », c’est une véritable psychose qui va s’installer au sein de l’appartement de la coloc… En effet, un nouvel évènement bien flippant va se produire et semer la panique !

Alors que Sabrina discute au sujet de l’esprit de Jerry avec Maxime, Nathan les appelle à l’aide en hurlant…



Des bruits de coups proviennent de l’armoire dans la chambre de Nathan, qui flippe. Maxime prend les choses en main pour tenter de calmer le fantôme de Jerry… Et quand il ouvre la porte de l’armoire, tous les trois découvrent d’importantes marques de griffures qui n’étaient pas là avant…

Un extrait de l’épisode de PBLV de mercredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 3993 du 12 février 2020

