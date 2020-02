« L’école buissonnière » : 3 choses à savoir sur le film proposé par France 2 ce soir (VIDEO)

5 ( 2 )



« L’école buissonnière » le film de Nicolas Vanier avec François Cluzet, Eric Elmosnino, François Berléand et Valérie Karsenti est diffusé pour la première fois en clair ce soir sur France 2. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct de France.TV.



« L’école buissonnière » : histoire, synopsis

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage.

3 choses à savoir sur « L’école buissonnière »

– Nicolas Vanier a choisi la Sologne comme lieu de tournage afin de rendre hommage à cette région dans laquelle il a grandi

– C’est Solal de Montalivet qui était pressenti pour le rôle de Paul. Il reviendra finalement à Jean Scandel.



– Valérie Karsenti et Jean Scandel ont été récompensés pour ce film lors du Festival international du film de fiction historique 2017.

Bande-annonce vidéo

On termine bien sûr avec les images. Découvrez maintenant la bande-annonce officielle du film

