Marion Cotillard invitée de prestige du jury de Drag Race France All Stars ce jeudi soir !

C’est une invitée exceptionnelle qui fera son entrée sur le plateau de Drag Race France All Stars ce jeudi 17 juillet à 23h20 sur France 2. L’actrice oscarisée Marion Cotillard rejoint le jury pour le second épisode de cette saison événement !











Véritable icône du cinéma français et international, Marion Cotillard apportera son regard affûté, sa sensibilité artistique et son amour de la scène pour juger les prestations des queens les plus emblématiques des précédentes saisons. Connue pour son engagement en faveur de l’art, de l’environnement et de la diversité, sa présence s’inscrit parfaitement dans l’univers flamboyant et inclusif de Drag Race France.

Pour cette saison All Stars, les reines les plus charismatiques et talentueuses du programme sont de retour pour se disputer le titre ultime. Et quoi de mieux qu’une star comme Marion Cotillard pour inaugurer cette nouvelle aventure pleine de strass, de performances spectaculaires et d’émotions ?

La comédienne retrouvera à ses côtés les habituels membres du jury : Nicky Doll, la maîtresse de cérémonie, Daphné Bürki, Shy’m et Loïc Prigent, toujours prêts à enflammer le runway avec humour et bienveillance.



Un rendez-vous à ne pas manquer, ce jeudi à 23h20 sur France 2, pour une soirée placée sous le signe de l’excellence, du glamour et de la passion.