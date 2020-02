« Les 12 coups de midi » : Éric va trouver les deux prochaines étoiles mystérieuses, nouvel indice en vue

ANNONCES





« Les 12 coups de midi ». N’en déplaise à certains, Éric est, et restera pour longtemps, un grand maître de midi. Hier, dimanche 2 février 2020, le champion breton a encore gagné ! 24 heures seulement après avoir signé un coup de maître à 30.000 euros dans l’émission de samedi, il a récidivé mais avec cette fois 10.000 euros à clé. Rappelons que ces sommes sont à partager pour moitié avec la cagnotte des téléspectateurs. Si vous faites donc un bref calcul, 20.000 euros au total sont venus s’ajouter à sa besace personnelle qui s’élève à ce jour à 422.755 euros ! Pas mal non ?



ANNONCES





Du côté de l’étoile mystérieuse, et si vous regardez bien l’image, vous allez vous apercevoir qu’il y un nouvel indice qui se dévoile peu à peu (en haut et à droite, ndrl). Pour l’instant, on ne voit pas très bien même si certains avancent quelques théories plutôt intéressantes.

Parce que la ville de Marseille sert de décor à cette étoile de midi, Éric a proposé le nom de Didier Deschamps dont le passage par la cité phocéenne restera gravé pour longtemps dans la mémoire des marseillais.



ANNONCES





Éric va t-il trouver les deux prochaines étoiles mystérieuses ?

Et alors que nous pouvons vous confirmer qu’Éric va trouver cette étoile mystérieuse (entre le 10 et le 15 février), le Chasseur d’Étoile de Youtube va plus loin encore en affirmant qu’il va aussi trouver la suivante. Une dernière info que nous ne sommes pas en mesure de vous confirmer pour moment …. Si toutefois elle venait à se confirmer, il pourrait faire mieux qu’un certain Paul et décrocher la seconde place du classement des plus grands maîtres de midi. Mais on n’en est pas encore là ! À prendre donc avec des pincettes dans l’état actuel des choses.

« Les 12 coups de midi » : noms déjà proposés pour l’étoile

On fait un bref récap des noms déjà proposés pour cette étoile : Fernandel, Franck Gastambide, Marie-Claude Pietragalla, Patrick Fiori , Éric Cantona, Benoît Magimel, Sting, Frédéric Diefenthal, Kad Merad, Malik Bentalha, Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Jean Reno, Didier Deschamps.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Bref récapitulatif des indices : la ville de Marseille, une voiture de police, une navette spatiale.

Un nouvel indice se dévoile peu à peu en haut et à droite de l’étoile.

🎁 Indices cadeaux offerts par Stars-actu 🎁 : nous recherchons un comédien, passé par la case animateur télé, et dont le fils officie quotidiennement sur une chaîne de télévision.

« Les 12 coups de midi » : vidéo

Et comme souvent on termine avec des images. Découvrez un extrait vidéo de l’émission de vendredi et le témoignage particulièrement bouleversant d’une candidate.

C’est pour des témoignages bouleversants comme celui de Maryline que j’ai toujours autant de plaisir à vous retrouver chaque Midi…

Joli samedi à Tousss 💕💞🥳💙 @TF1 @EndemolShineFr #les12coupsdemidi 😍💖 pic.twitter.com/dvyxhCbMo1 — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) February 1, 2020

Les « 12 coups de midi » vont de nouveau résonner aujourd’hui à partir de 12 heures sur TF1 et MYTF1.

4.84 / 5 ( 25 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES