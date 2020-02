« Mariés au premier regard » du 3 février : tensions entre Delphine et Romain, Laura et Cyril se marient (VIDEOS)

ANNONCES





« Mariés au premier regard » au programme TV de ce lundi 3 février 2020 – Ce soir sur M6, vous avez comme chaque lundi rendez-vous à 21h05 pour un nouveau numéro inédit de la saison 4 de « Mariés au premier regard ». Au programme, l’épisode 5 avec de premières tensions qui apparaissent entre Delphine et Romain lors de leur voyage de noces au Maroc.

A suivre dès 21h05 sur M6 mais aussi en replay et en steaming gratuit sur 6play.



Et un nouveau duo de célibataires compatibles va se marier. Il s’agit de Laura et Cyril, que la science a réuni avec un impressionnant taux de compatibilité de 81%.

Leurs différences feront-elles leurs forces ?

Plutôt introverti, Cyril est un homme calme et réservé alors que Laura est une femme pétillante et plus extravertie. Cette différence pourrait faire leur force, chacun pouvant apporter à l’autre un équilibre. Une chose en particulier les réunit, ils ont tous deux vécu un drame dans leur famille et veulent conjurer le sort. La figure paternelle tient une place primordiale dans leur conception de la famille et il est temps, pour l’un comme pour l’autre, de se construire leur propre vie de famille.



Laura, 28 ans, Gestionnaire Ressources Humaines

Laura est une super-active qui n’aime pas perdre son temps. Au divorce de ses parents, elle a vécu le départ de son père comme un abandon et, depuis ce jour-là, a perdu tout espoir en l’amour. Elle espère aujourd’hui trouver un homme qui puisse s’investir dans une vie de famille.

“Cela fait trois ans que je cherche l’amour et si tout ce que j’ai fait n’a rien donné, je pense que cette expérience est ma dernière chance.”

Cyril, 27 ans, technicien

Cyril a perdu son père il y a 7 ans et cette perte l’a bouleversé. A seulement 27 ans, Cyril a déjà très envie d’être père et ne veut pas perdre de temps pour fonder une famille. Calme, posé, réservé et plutôt timide, Cyril attend la femme avec qui il peut se projeter dans une relation sincère et durable.

“L’expérience peut changer le cours de ma vie car je pourrais trouver la femme que j’ai toujours attendu. Je ne veux pas une simple petite amie, je veux LA femme de ma vie et la mère de mes enfants.”

Mariés au premier regard : vidéos extraits de l’épisode 5 du 3 février

