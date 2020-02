« Secrets d’histoire » du 3 février 2020 : ce soir sur France 3, (re)découvrez Blanche de Castille (vidéo)

ANNONCES





« Secrets d’histoire » du 3 février 2020. Ce soir vous avez rendez-vous avec votre magazine « Secrets d’histoire ». Cette semaine Stéphane Bern nous propose un numéro consacré à une femme exceptionnelle : Blanche de Castille, mère de Louis IX !



ANNONCES





Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en avant-première, en replay et streaming vidéo sur France.TV.

« Secrets d’histoire » du 3 février 2020 : sommaire et présentation

Depuis la sérénité de l’abbaye de Royaumont, Stéphane Bern évoque la figure de Blanche de Castille, dont tous les Français ont appris le nom à l’école primaire. Elle n’était pas qu’une pieuse régente confite en religion, même si elle était obsédée par le salut éternel de son fils couronné. Cette femme à la personnalité hors du commun qui a dominé le XIIIe siècle par son caractère et son courage. Comme son nom l’indique, elle est née en Espagne en 1188, et sa grand-mère n’était autre que la prestigieuse Aliénor d’Aquitaine. Cette grand-mère a organisé son mariage – à l’âge de 12 ans – avec le jeune prince Louis – qui n’avait que 13 –, fils de Philippe-Auguste et héritier du trône.



ANNONCES





Vidéo

Découvrez maintenant la bande-annonce de votre émission qui, pour la petite info, a déjà été diffusée en 2018.

📺 @bernstephane vous emmène dans les pas d'une femme exceptionnelle : Blanche de Castille, mère de Louis IX ! 👸@secretshistoire, c'est lundi à 21.05 ! pic.twitter.com/0hNojTEvkV — France 3 (@France3tv) January 31, 2020

4.91 / 5 ( 33 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES