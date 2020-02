« Maison à vendre” du 12 février 2020 : au sommaire ce soir sur M6

ANNONCES





Nouveau numéro inédit de votre magazinz « Maison à vendre » ce soir dès 21h05 sur M6 ou en replay et en streaming gratuit sur 6Play.



Ce soir nous découvrirons les déboires immobiliers de Marion d’une part; de Rose et Marc d’autre part.

« Maison à vendre” du 12 février 2020 : sommaire

🏠 Marion, 37 ans, professeure des écoles, est l’heureuse maman d’un petit garçon de 14 mois. Elle vit à Limay dans les Yvelines, dans un appartement qu’elle a acheté seule il y a une dizaine d’années. Elle voudrait déménager pour ne plus habiter dans la même ville où elle enseigne, et rêve de s’installer à la campagne pour offrir un meilleur cadre de vie à son fils. Mais depuis un an, la vente semble être à l’arrêt, elle a eu 7 visites mais aucune offre. Il faut dire que son appartement est devenu le royaume de son fils ; chaque pièce ressemble à une salle de jeux ! Difficile de voir les volumes de cet appartement très encombré.

Stéphane Plaza va venir au secours de Marion qui a du mal à s’en sortir toute seule pour cette vente. Il va tout mettre en œuvre pour que l’appartement puisse enfin intéresser les visiteurs.



Sophie Ferjani, architecte d’intérieur, va mettre en valeur cet appartement et sa jolie vue, et va redonner une fonction à toutes les pièces, en y apportant modernité et charme.

🏠 Rose, 57 ans, est gouvernante et maître d’hôtel, et Marc, 57 ans également, est économe dans le restaurant d’un parc d’attraction. Ils vivent à Roissy-en-Brie en Seine-et-Marne. Ils sont ensemble depuis plus de 30 ans et ont 3 grands enfants qui ont tous quitté la maison. Aujourd’hui, le couple veut vendre cette maison familiale pour se lancer dans un grand projet à deux : investir dans une maison d’hôtes dans leur région. Ils sont tous les deux du métier et souhaiteraient ouvrir leur propre affaire.

Ils ont mis en vente leur maison depuis 6 mois, mais malgré une dizaine de visites, personne n’a eu de coup de cœur. Cette maison à la décoration personnalisée, avec beaucoup de souvenirs, de photos, d’objets… n’attire pas les acheteurs potentiels.

Stéphane Plaza va aider Rose et Marc à vendre au plus vite pour qu’ils puissent enfin se lancer dans leur beau projet.

Emmanuelle Rivassoux, architecte d’intérieur, va dépersonnaliser chacune des pièces et faire souffler un vent de modernité sur cette maison pour qu’elle plaise au plus grand nombre.

Alors prêts à découvrir les nouvelles bonnes idées de Stéphane Plaza ? Si oui, rendez-vous ce soir sur M6 pour « Maison à vendre »

