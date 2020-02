« Emergence » du 12 février : ce soir les 3 premiers épisodes de la saison 1

ANNONCES





« Emergence » du 12 février 2020. Ce soir TF1 lance sa nouvelle série évènement « Emergence » avec Allison Tolman, Alexa Swinton ou bien encore Robert Bailey Jr. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1



« Emergence » nous plonge dans les mystères liés à l’apparition d’une petite fille retrouvée sur les lieux d’un accident d’avion. Totalement amnésique, elle est recueillie par Jo Evans, chef de police locale, et sera rapidement entourée d’une série de phénomènes étranges et inexplicables. Mais que cache-t-elle réellement derrière ses grands yeux bleus ?

« Emergence » du 12 février : les 3 épisodes de ce soir

« Enfant non identifiée » : En arrivant sur les lieux d’un accident d’avion, Jo, chef de la police, découvre une petite fille rescapée. Elle s’aperçoit rapidement que l’enfant ne se souvient pas de son identité, ni de l’accident et la recueille chez elle. En menant l’enquête pour découvrir d’où vient la fillette, elle se retrouve confrontée à une série de phénomènes mystérieux et à des événements qui la dépassent totalement…



Réminiscences : Jo continue de chercher des réponses à ses questions. L’arrivée d’un homme mystérieux en ville est susceptible de causer des problèmes. Piper tente de maîtriser ses nouvelles capacités.

Premier contact : Une msytérieuse maladie frappe Piper. Jo et Benny enquêtent sur Richard Kindred, un homme très puissant. Jo considère la possibilité d’accepter l’aide d’une personne inconnue. Alex ne ménage pas ses efforts pour déchiffrer un code de fréquence radio lié au crash de l’avion dans lequel se trouvait Piper.

