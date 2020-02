« N’oubliez pas les paroles » du 1er février : pas d’émission aujourd’hui, Margaux éliminée lundi ? (vidéo)

ANNONCES





« N’oubliez pas les paroles » du 1er février 2020. Non rassurez-vous, vous ne vous êtes pas trompés de chaîne. Ce soir sur France 2 votre jeu « N’oubliez pas les paroles » est en mode pause pour cause de rugby. Il vous faudra donc patienter jusqu’à lundi pour retrouver Nagui, Zette, les Zikos et bien sûr Margaux !



Pour ceux qui n’étaient pas là hier, sachez que Margaux est toujours dans la course. En ce vendredi soir du 31 janvier 2020, la plus grande championne de tous les temps a signé deux victoires supplémentaires, soit un total de 59 depuis le début de son incroyable parcours.

Du côté des gains, elle affiche désormais l’incroyable somme de 530.000 euros !



Si vous préférez les images, rendez-vous sur France.TV pour voir ou revoir les deux émissions proposées hier soir.

« N’oubliez pas les paroles » du 1er février : pas d’émission aujourd’hui et une élimination lundi ?

Mais plus que le nombre de ses victoires et/ou le montant de ses gains, c’est son hypothétique élimination qui agite depuis plusieurs jours les réseaux sociaux.

Il se dit ici ou là que Margaux partira avec la somme de 530.000 euros. Sachant que cette somme lui ait déjà acquise, certains pensent donc qu’elle sera éliminée dans la prochaine émission. Et cette prochaine émission sera diffusée ce lundi 3 février 2020 dès 18h40.

Contrairement à ce qu’on peut lire sur la toile, la Belgique n’a pas plusieurs jours d’avance sur la diffusion par rapport à la France. Les émissions sont en effet diffusées le même jour dans les deux pays mais avec une très légère avance pour nos amis Belges, la diffusion débutant à 17h35 au lieu de 18h40 pour la France.

Seules des personnes ayant assisté aux enregistrements peuvent donc savoir si Margaux sera bel et bien éliminée dès la prochaine émission.

Ont-ils vendu la mèche ? Margaux sera t-elle éliminée lundi soir comme le clament haut et fort certains ? Pour le savoir, une seule chose à faire : se brancher sur France 2 lundi à partir de 18h40.

Vidéo

Pour finir, petit extrait de l’émission d’hier soir…

"Sur La Route De Memphis"

C'était hier soir dans l'émission avec #Margaux, @Nagui et toute la bande ! On se retrouve Lundi soir pour la suite….

Que votre week-end soit bon !#NOPLP pic.twitter.com/O2QxRclvlR — NOPLP Officiel (@NOPLPoff) February 1, 2020

Retrouvez « N’oubliez pas les paroles » ce lundi sur France 2 et France.TV !

