EXCLU Plus belle la vie en avance : Emilie et Kevin se séparent, Léo en danger, Jean-Paul et Ariane traumatisés (infos PBLV )

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 21 février Vous êtes un fan inconditionnel de la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » et impatient de savoir ce qui vous attend fin février ? On est samedi et comme chaque week-end, Stars Actu vous en dit plus sur ce qui vous attend dans les trois prochaines semaines, en avant-première et en exclusivité.

Dans trois semaines, un couple va se séparer au Mistral. Il s’agit de Kevin et Emilie.

En effet, après qu’Emilie ait finalement choisi d’avorter sans prévenir Kevin ni le consulter, ce dernier n’arrive pas à lui pardonner et préfère rompre. Une rupture difficile à encaisser pour tout le monde. Patrick va être remonté contre Kevin tandis qu’Emilie va confier à sa famille qu’elle n’a aucune envie d’être maman dans l’avenir.



Kevin va également avoir une vie professionnelle mouvementée. Responsable de la remise en liberté de Millard, il va finalement enquêter sur lui alors qu’il a agressé Léo et que ce dernier est hospitalisé… Millard va se rapprocher dangereusement de certains mistraliens et trouver sa prochaine cible !… Kevin va tout faire pour l’empêcher de tuer à nouveau…

Quant à Jean-Paul et Ariane, ils vont être la cible d’une fusillade. Ils vont en ressortir traumatisés et si Jean-Paul va accepter un suivi psychologique, Ariane va avoir bien du mal à reconnaitre qu’elle ne va pas bien…

Et de son côté, Tom va tomber amoureux de… Luis ! Des sentiments qui vont le conduire à rompre avec Eddy et que ses amis ne vont pas comprendre.

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 3 février sur France 3

Patrick n’est toujours pas enchanté à l’idée que Kevin devienne son beau-fils. Mais Emilie et Kevin veulent se donner du temps pour réfléchir. Babeth tente de rassurer Emilie qui a du mal à peser le pour et le contre. Leo fait exprès de faire capoter l’interrogatoire de Kevin au moment où il va faire avouer Fabien. Il remet ouvertement Kevin à sa place. Et pour l’empêcher de continuer l’enquête, Léo emmène Kevin chez les Fréjean, un couple frappé par la disparition de leur fils…

Eric se fait passer, devant Didot, pour le mari jaloux de Blanche afin de la sauver de sa demande en mariage. Blanche vient au dépôt vente lui signifier qu’ils ne peuvent plus travailler ensemble. Didot en convient, et lui offre un bijou d’adieu ; un collier que Blanche reconnait…

Les visions de Sabrina inquiètent Estelle, mais pas Nathan qui croit aux fantômes. De son côté, Sabrina confie à quelqu’un de malveillant ses secrets…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

