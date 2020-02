« N’oubliez pas les paroles » du 4 février : déjà 4 victoires pour Séverine, mais…

ANNONCES





« N’oubliez pas les paroles » du 4 février. C’est elle qui hier soir a fait tomber Margaux, la plus grande championne de tous les temps de NOPLP ! Et oui pour ceux qui auraient loupé quelque chose, Margaux a été éliminée hier soir après 59 victoires et surtout 530.000 euros de gains.



Et c’est à Séverine que Margaux a cédé son micro d’argent. Et si la nouvelle maestro avait plutôt bien débuté son parcours avec 21.000 euros en seulement 2 victoires, ce soir elle a quelque peu déçu ceux s’étaient un peu trop vite emballés à son sujet.

Deux victoires supplémentaires certes mais sans vraiment briller face à ses adversaires d’un soir. Du côté des gains, c’est carrément la cata puisqu’elle n’a pas remporté le moindre centime.

Nombre de victoires : 4

Total des gains de ce soir : 0 euro

Nombre total des gains : 21.000 euros



« N’oubliez pas les paroles » du 4 février : accès aux replay

Vous n’y étiez pas ? Vous avez préféré une autre chaîne ? Rattrapez-vous grâce aux replay accessibles sur France.TV durant 7 jours.

🎤 Accès direct au replay de l’émission de 18h40 en suivant ce lien

🎤 Accès direct au replay de l’émission de 19h20 en suivant ce lien

Quelle audience sans Margaux ?

L’élimination de Margaux hier soir risque d’avoir de fâcheuses conséquences sur l’audience de l’émission. En attendant de connaître les nouveaux chiffres, l’émission était toujours au top hier soir avec jusqu’à 4.2 millions de téléspectateurs et même un nouveau record pour le premier numéro.

#Audiences 📈🖥 @France2tv Hier leader 🔝sur leur tranche horaire de diffusion pour les 2 numéros #NOPLP @Nagui

▶️ 1er : record de saison en PdA avec 20,4 % et + de 3.2M de tvsp.

▶️ 2ème: leader en PdA avec 20,6 % et + de 4,2 M de tvsp @NOPLPoff 🎤 #Margaux pic.twitter.com/XiKOl39ZS9 — France2ServicePresse (@France2_Presse) February 4, 2020

Qu’en sera t-il de l’audience des premières émissions sans Margaux ?

