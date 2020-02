Margaux éliminée de « N’oubliez pas les paroles » par Séverine !

ANNONCES





Margaux éliminée de « N’oubliez pas les paroles » !! Oui, vous avez bien lu ! Ce soir, lundi 3 février 2020, l’aventure de la plus grande championne de tous les temps de NOPLP s’est terminée. Après 59 victoires, celle qui a fait tomber Kevin a fini par chuter à son tour.



ANNONCES





La rumeur enflait depuis plusieurs jours déjà mais personne n’osait vraiment y croire. Mais un titre, aussi honorifique soit-il, n’est jamais acquis de manière définitive.

Et pour Margaux, le temps était venu de céder ce fameux micro d’argent.



ANNONCES





Plus grande championne de toute l’histoire de « N’oubliez pas les paroles », Margaux a tout gagné : plus grand nombre de victoires (59) et surtout plus gros gain jamais enregistré avec 530.000 euros !

Son élimination n’a donc pas un goût aussi amer que ça…

Et si Margaux a été éliminée c’est parce qu’elle a croisé la route de Séverine, une Suissesse qui enseigne la musique aux enfants.

Et c’est sur la chanson « Toute la pluie tombe sur moi » de Sacha Distel que tout s’est joué. Margaux avait 10 points de retard mais ne connaissait pas un seul mot.

Margaux éliminée de « N’oubliez pas les paroles » : mise à jour du classement

L’occasion d’une petite mise à jour du classement des 16 plus grands maestros de l’histoire du jeu. Un classement qui ne devrait pas bouger de sitôt…

1 Margaux (décembre 2019 – février 2020) : 530 000 €

2 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 €

3 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 €

4 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 €

5 Violaine (mars 2016) : 242 000 €

6 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 €

7 Micka (juillet 2019) :213 000 €

8 Lucile (avril 2015) : 202 000 €

9 Franck (mars – avril 2018) : 189 000 €

10 Héloïse (novembre 2017) : 185 000 €

11 Denis (octobre 2015) : 184 000 €

12 Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 €

13 Aline (mars – avril 2017) : 169 000 €

14 Toni (décembre 2017) : 162 000 €

15 Julien (juin 2015) : 161 000 €

16 Laurent (janvier 2017) : 159 000 €

Et notre nouvelle maestro dans tout ça ?

Et bien Séverine démarre très bien son parcours. Déjà deux victoires à son actif et 21.000 euros de gains (20.000 euros dans le premier numéro, 1.000 dans le second).

4.83 / 5 ( 24 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES