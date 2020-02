Demain nous appartient spoiler : Maxime se blesse (VIDEO)

ANNONCES





Alors que Maxime et Souleymane s’entrainent ensemble pour un triathlon dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient », un coup dur les attend… En effet, dans quelques jours, Maxime va se blesser à l’entrainement à la salle avec Fred !

Pas sûr que le fils de Chloé et Alex soit remis pour la compétition…



Maxime et Souleymane se préparent à un triathlon aux côtés de Fred. La concurrence entre les deux fait rage et les poussent à se dépasser à l’approche de la compétition. Au cours d’une séance de cardio, Maxime donne tout et finit par se blesser ! C’est la cheville qui est partie, va-t-il devoir dire au revoir à la compétition ?

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



