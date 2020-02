« N’oubliez pas les paroles » replay : 56.000 euros de gains pour Mickaël !

3.7 ( 3 )



« N’oubliez pas les paroles » replay. Il y va doucement mais il y va sûrement. Hier soir dans « NOPLP », le maestro en titre a décroché deux victoires supplémentaires, soit un total de 14 depuis son arrivée dans le plus célèbre jeu musical de la télévision.



Et si dans le premier numéro il s’est contenté de rajouter 2.000 euros de plus dans sa besace, il a fait un carton plein dans le second avec une victoire à 20.000 euros.

Gains du jour : 22.000 euros

Nombre de victoires : 14

Total des gains depuis le début : 56.000 euros

Alors certes Mickaël est encore très loin des masters, mais on ne pourra que saluer son parcours au fil des émissions…



« N’oubliez pas les paroles » replay vidéo

Vous préférez les images ? On vous propose un petit extrait vidéo de l’émission d’hier soir. Un extrait de la performance de Mickaël lors du deuxième numéro de la soirée.

C'était hier soir et on se retrouve tout à l'heure avec Mickaël pour la suite !#NOPLP pic.twitter.com/NYUh6S6H5h — NOPLP Officiel (@NOPLPoff) February 27, 2020

Le replay intégral est bien sûr disponible sur France.TV durant 6 jours encore.

Les fidèles sont toujours là

Les fidèles de « N’oubliez pas les paroles » sont toujours bien présents. Hier soir l’émission s’est de nouveau adjugée la première place des audiences de l’avant 20 heures avec jusqu’à 3.5 millions de fidèles pour l’épisode qui débute à 19h20.

#Audiences @France2tv

Hier le 2e numéro @NOPLPoff @Nagui leader : ▶️ le 1er numéro sur sa tranche horaire de diffusion avec + de 2,4 M de tvsp et 16.4 % de PdA ▶️ le 2e numéro sur sa tranche horaire de diffusion avec + de 3,5 M de tvsp et 18.2 % de PdA pic.twitter.com/nNnNOZWh1v — France2ServicePresse (@France2_Presse) February 27, 2020

Nagui, les ZIKOS et Mickaël vous donnent rendez-vous tout à l’heure à 18H40 sur France 2 et France.TV pour un nouveau numéro de « N’oubliez pas les paroles »!

