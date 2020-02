Un si grand soleil en avance : le discours de Sofia pour Léa (résumé + vidéo épisode n°394 du 27 février 2020)

4.7 ( 6 )



C’est le triste moment de l’enterrement de Léa ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Sofia va faire un discours rempli d’émotion…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 394

C’est déjà l’heure des funérailles de Léa. Aux côtés de Virgile, Sofia fait un discours pour lui rendre hommage. Elle affirme qu’elle était comme une petite soeur pour elle et elle salue la force qu’elle avait, qui lui venait de son papa. Elle promet de veiller sur Virgile maintenant qu’elle n’est plus là. Pendant le discours, Antonin est en larmes, tout comme Davia, Manon, Inès, Camille,

Et tandis que les émotions d’Eliott contrastent avec son entourage, Emmy ne sait plus où elle en est…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 27 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

