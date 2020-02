ANNONCES





Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 9 février 2020.Ce soir, et comme chaque dimanche, Harry Roselmack nous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h10 pour vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». Découvrez-en maintenant le sommaire et les reportages….



ANNONCES





Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 9 février 2020

Dans « 7 à 8 Life », perroquets, ours, lions, singes… Découvrez un couple de millionnaires sauve des animaux sauvages parfois abandonnés par des particuliers inconscients.

Et dans « 7 à 8 », 800 couverts par jour, 18 cuisiniers et 25 serveurs. À Nantes, au coeur de l’une des plus belles et plus anciennes brasseries de France.



ANNONCES





Et puis découvrez une spectaculaire ruée vers l’or dans la vallée de Nil. Des milliers d’hommes creusent dans les anciens filons des pharaons dans l’espoir de trouver la fortune.

« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 9 février 2020 dès 17h10 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming vidéo.

4.86 / 5 ( 14 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES