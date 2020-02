« Brokenwood » du 9 février 2020 : deux épisodes ce soir sur France 3 (vidéo)

« Brokenwood » du 9 février 2020. Comme nous vous l’avons annoncé en avant-première mardi matin, France 3 a choisi de déprogrammer de la case du dimanche soir sa série « Harry Bosch ». En cause de piètres performances d’audience…



Et c’est « Brokenwood » qui prend le relais dès ce soir avec deux épisodes au programme dont un inédit de la saison 6. À découvrir dès 21h05 sur la chaîne ou en avant-première, replay et stremaing vidéo sur France.TV

« Brokenwood » du 9 février 2020 : les deux épisodes de ce soir

A gaz et à vapeur (inédit) dès 21h05 : Un festival Steampunk a pris ses quartiers à Brokenwood. L’événement tourne court quand un meurtre est commis. Mike et son équipe enquêtent dans un univers dont ils ne sont pas familiers, où tout le monde, en déguisant son apparence, peut aussi bien déguiser ses pensées et ses sombres dessins…

Mort de trouille (rediffusion) dès 22h40 : La fête annuelle agricole bat son plein à Brokenwood avec une démonstration de tour de force, des manèges, des potirons géants et des trains fantômes. Le commandant Mike Sheperd et son équipe sont là pour profiter de la liesse populaire. Mais lorsque Harold Wilbury, le propriétaire de tous les manèges, meurt d’une crise cardiaque après un trajet dans le train fantôme, les enquêteurs sont sur le pont. Wilbury a prononcé le mot «fantôme» avant de mourir. Sheperd découvre une marque suspecte sur son cou. Le technicien de surveillance de l’attraction était parti chercher un fusible de remplacement pour le frein de sécurité au moment du drame. Une absence suspecte…

