Un si grand soleil : le suicide de Karel, la police avance, ce qui vous attend vendredi 7 février (épisode n°380 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – C’est une semaine bien triste qui va s’achever demain dans votre série « Un si grand soleil ». Après la mort de Karel, l’autopsie révèle ses premières conclusions dans l’épisode 380 du vendredi 7 février. Et il s’agit apparemment d’un suicide de l’adolescent, qui ne s’est jamais remis de la mort du veilleur de nuit et de sa rupture avec Manon.

Manon se sent coupable et est effondrée tandis que Romane est interrogée par la police. Elle affirme qu’il était un peu déprimé mais n’avoue toujours pas pour Lecharme…



Mais Alex finit par faire le lien entre la mort de Karel et la photo de l’ado en larmes qu’il a pris à l’enterrement du veilleur de nuit. Manu comprend alors que les deux affaires sont liées !

De leur côté, Eve et Virgile se réveillent ensemble et heureux. Ils décident de profiter de l’instant présent et de ne rien dire autour d’eux.



Les parents d’Antonin testent leur escape game avec les amis de leur fils. C’est un échec cuisant car Léa fait une crise de panique, ils doivent appeler son père…

