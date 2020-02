« N’oubliez pas les paroles » : et Séverine dépasse la barre des 50.000 euros !

ANNONCES





« N’oubliez pas les paroles » du jeudi 6 février 2020. Séverine continue son très beau début de parcours. En cette soirée de jeudi, la maestro en titre de NOPLP a rajouté deux victoires supplémentaires à son palmarès et surtout fait tomber 20.000 euros de plus dans son escarcelle.



ANNONCES





Et tout s’est passé dans le premier numéro avec une victoire à 20.000 euros. C’était un peu plus compliqué dans le second puisque Séverine n’a pas remporté le moindre centime.

Au total, et après 8 victoires, Séverine affiche une cagnotte de 52.000 euros. Pas si mal…

« N’oubliez pas les paroles » du 7 février : accès aux replay

Si vous préférez les images, vous avec 7 jours pour vous rattraper via France.TV



ANNONCES





🎤 Accès direct au replay de l’émission de 18h40 en suivant ce lien

🎤 Accès direct au replay de l’émission de 19h20 en suivant ce lien

« N’oubliez pas les paroles » : toujours leader des audiences en access

Même si l’audience a baissé depuis le départ de Margaux, le jeu musical de Nagui reste le leader de l’access avant 20 heures. Hier soir jusqu’à 3.6 millions de fidèles ont répondu à l’appel.

#Audiences 📈🖥 @France2tv Hier leader 🔝sur leur tranche horaire de diffusion pour les 2 numéros #NOPLP @Nagui

▶️ 1er : avec 17.7% et plus de 2,6M de tvsp.

▶️ 2ème: avec 18,5% et + de 3,6 M de tvsp @NOPLPoff 🎤 pic.twitter.com/eGPb6g2F93 — France2ServicePresse (@France2_Presse) February 6, 2020

4.81 / 5 ( 16 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES