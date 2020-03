« Astrid et Raphaëlle » du 20 mars : vos deux épisodes de ce soir (vidéo)

3.9 ( 7 )



« Astrid et Raphaëlle » du 20 mars 2020. Votre série « Astrid & Raphaëlle » revient en deuxième semaine. Nos deux enquêtrices de choc – des rôles campées par Lola Dewaere et Sara Mortensen – vous donnent rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2 ou en replay et streaming sur France.TV pour deux épisodes inédits.



« Astrid et Raphaëlle » du 20 mars : vos deux épisodes de ce soir

Ce soir les épisodes « Chaînon manquant » et « Chambre close »

Chaînon manquant : Une employée du Muséum d’Histoire Naturelle est retrouvée morte au pied d’un squelette de dinosaure. Pas une goutte d’eau à l’horizon et pourtant, d’après les constatations de la médecine légale, la victime a sucombé à une noyade. Très intriguées par cette énigme, Raphaëlle et Astrid vont progressivement découvrir que cette affaire serait liée à un trafic de fossiles. Le sujet est d’autant plus sensiblle qu’une importante découverte scientifique, sur le point d’être révélée, pourrait être remise en cause. Véritable encyclopédie vivante, Astrid est d’une aide précieuse pour la progression de l’enquête…

>>> À voir en avant-première et jusqu’au 10 avril sur France.TV.



Chambre close : Un célèbre écrivain est retrouvé mort empoisonné chez lui. Raphaëlle est convaincue qu’il s’agit d’un meurtre. Pourtant l’appartement est fermé de l’intérieur. Pour résoudre ce mystère, Astrid et Raphaëlle vont devoir ferrailler avec les personnalités hautes en couleur du monde de l’édition. Leur enquête les amènera sur la piste d’un tragique incendie qui pourrait être à la source d’une vengeance machiavélique…

>>> À voir en avant-première et jusqu’au 10 avril sur France.TV.

Teaser vidéo

Découvrez-en maintenant quelques images avec le teaser vidéo proposé par France 2.

L’une est grande gueule, l’autre est autiste asperger. Astrid et Raphaëlle : la série à voir ce soir et dès maintenant sur https://t.co/PaFR6Ej5Lf pic.twitter.com/VPgc6YhCJ9 — France 2 (@France2tv) March 20, 2020

Quelle audience en deuxième semaine ?

La semaine dernière le retour de « Astrid et Raphaëlle » a été salué par 3.68 millions de personnes soit 16.4% de part de marché sur l’ensemble du public. On s’attendait à mieux. Qu’en sera t-il ce soir ?

