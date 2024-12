Astrid et Raphaëlle du 20 décembre : le final de la saison 5 ce soir sur France 2

Publicité





Astrid et Raphaëlle du 20 décembre 2024 – Ce vendredi soir à la télé, France 2 termine la diffusion de la saison 5 inédite de la série « Astrid et Raphaëlle. Au programme aujourd’hui, le dernier épisode inédit de la saison.





A suivre dès 21h05 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Astrid et Raphaëlle du 20 décembre : votre épisode inédit ce soir

Épisode 8 – Un mariage et quatre enterrements

Lors d’un tournage, un célèbre comédien trouve tragiquement la mort, apparemment à cause d’une balle à blanc. Mais Astrid et Raphaëlle ne tardent pas à établir qu’il s’agit en réalité d’un meurtre, soigneusement planifié par un véritable maître du crime…

Rappel de la présentation de la saison 5

Astrid et Raphaëlle reviennent pour une nouvelle série d’enquêtes palpitantes, les entraînant aux côtés des services secrets, sur les traces d’un tueur à gages, dans le monde des Mormons, des courses hippiques, au contact du dernier descendant d’une tribu aztèque, dans un temple bouddhiste, sur un plateau de tournage, et face à un criminel métamorphosé par la pleine lune…



Mais la vie personnelle des héroïnes est tout aussi mouvementée : Astrid devra surmonter une épreuve cruciale pour retenir Tetsuo avant qu’il ne reparte au Japon, tandis que Raphaëlle jonglera avec sa nouvelle relation avec Nico et sa grossesse. Par-dessus tout, elles devront affronter le retour de Lamarck, l’ennemi juré d’Astrid, pour un défi ultime…

Avec : Sara Mortensen (Astrid), Lola Dewaere (Raphaëlle), Benoît Michel (Nicolas), Sophia Yamna (Norah) Jean-Louis Garçon (commissaire Carl Bachert), Husky Kihal (Henry Fournier), Jean-Benoît Souilh (William Thomas), Kengo Saïto (Tetsuo)

Et notamment en guests : Lorie Pester, Aurélien Wiik, Julie Arnold, Charles Clément, Charlotte Gaccio, Delphine Depardieu, Alex Goude et Stéphane Guillon

« Astrid et Raphaëlle » revient ce soir dès 21h05 sur France 2 et en replay sur France.TV