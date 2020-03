Canal+ gratuit pendant le confinement, sous pression le CSA demande à Canal d’arrêter

3.8 ( 12 )



ANNONCES





Mauvaise nouvelle pour les clients des box adsl qui profitaient de la gratuité de Canal+ depuis le début du confinement. En effet, sous la pression des chaînes concurrentes, le CSA vient de demander à Canal d’arrêter la gratuité de ses chaînes.

En cause, le fait que Canal+ soit une nouvelle source de concurrence et réalise de bonnes audiences cette semaine, devançant les chaînes habituelles.



ANNONCES





Ainsi, mercredi soir, Canal+ a attiré 1,7 million de téléspectateurs avec le film « Venise n’est pas en Italie », avec Valérie Bonneton et Benoît Poelvoorde. Une bonne performance qui a permis à la chaîne de se positionner devant France 3.



ANNONCES





Mais du coup, la gratuité des chaînes du groupe Canal jusqu’au 15 avril fait grincer des dents et le CSA l’a rappelé à l’ordre.

« L’opération que Canal+ a lancé ne peut être que limitée dans la durée, car elle est de nature à altérer l’équilibre entre les chaînes payantes et les chaînes gratuites. Elle est de nature à remettre en cause la chronologie des médias et elle pose des questions vis-à-vis des autres diffuseurs et des ayants droit. Le CAS est aussi là pour rappeler aux acteurs qu’il y a une règle d’ensemble qu’il faut veiller à respecter même si nous faisons preuve de compréhension » a déclaré Roch Olivier Maistre, président du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel.

Le groupe Canal n’a pas encore réagi mais selon Cyril Hanouna hier soir dans TPMP, le groupe pourrait choisir de laisser Canal+ gratuit mais pas les autres chaînes.

Sur les réseaux sociaux, la colère gronde de la part des téléspectateurs, qui appellent purement et simplement au boycotte de TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.8 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

LIENS SPONSORISES