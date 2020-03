Audiences TV prime 14 mars 2020 : « Cassandre » et « The Voice » font quasi jeu égal

4.2 ( 5 )



Audiences TV prime 14 mars 2020. Hier soir égalité quasi parfaire entre « Cassandre » et « The Voice ». Si la série de France 3 affiche un peu plus de téléspectateurs, sur cibles c’est le télé-crochet de TF1 qui domine très largement. Entrons dans le détail des chiffres.



En nombre de téléspectateurs très léger pour France 3 donc avec « Cassandre » . L’épisode inédit « La rançon du silence » a réuni 4.44 millions de fidèles pour 19.3% de part de marché.

Audiences TV prime 14 mars 2020 : autres chiffres

TF1 est juste derrière avec son télé-crochet « The Voice, la plus belle voix ». La nouvelle soirée de battles affiche 4.36 millions de téléspectateurs pour 21.4% de part de marché. Très large succès sur cible avec 37% de pas sur les 4-14 ans, 33% sur les 15-34 ans ou 32% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



#Audiences @TheVoice_TF1 Succès pour #TheVoice leader en hausse sur l'ensemble de la soirée et avec de hauts niveaux sur cibles 📌 4,4 M tvsp ✅32% PdA Frda-50

✅37% PdA 4-14

✅33% PdA 15-34

✅29% PdA 25-49 RDV samedi pro pour les dernières battles sur @TF1 @nikosaliagas pic.twitter.com/IvB2aG2toC — TF1 Pro (@TF1Pro) March 15, 2020

Beau succès pour France 2 avec la pièce de théâtre « Un amour de jeunesse » diffusée depuis le Théâtre de la Renaissance. Elle a amusé 2.71 millions de personnes (pda 11.6%)

M6 suit avec sa série du samedi soir « Dr Harrow ». Mais rien n’a faire, cela ne prend pas. Seulement 1.89 million de téléspectateurs pour le premier épisode et 8% de part d’audience moyenne.

France 5 complète le top 5 avec son magazine « Echappées belles ». En mode rediffusion, il a affiche tout de même 933.000 téléspectateurs (pda 4%)

