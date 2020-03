Babysitting 2 : à (re)découvrir ce soir sur M6

4 ( 4 )



Babysitting 2 au programme télé de ce jeudi 5 mars 2020. Hasard de la programmation, et alors que TMC rediffuse « Alibi.com », c’est un autre film de Philippe Lacheau que M6 rediffuse ce soir. Co-réalisé par Nicolas Benamou, détendez-vous dès 21h05 sur M6 ou sur 6Play devant « Babysitting 2 ». Petit rappel, le streaming est possible uniquement via la fonction direct de 6play et aucun replay ne sera ensuite disponible.



Une comédie délirante et un brin potache qui met en scène Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien Arruti ou bien encore Christian Clavier.

Babysitting 2: résumé, histoire, synopsis

Sonia souhaite présenter Franck à son père, Jean-Pierre directeur d’un hôtel écologique au Brésil. Toute la bande s’y retrouve ainsi pour y passer des vacances de rêve. Un matin, les garçons partent en excursion dans la forêt amazonienne. Jean-Pierre leur confie sa mère acariâtre Yolande. Le lendemain, ils ont tous disparu… On a juste retrouvé la petite caméra avec laquelle ils étaient partis. Sonia et son père vont regarder cette vidéo pour retrouver leur trace…

Bande-annonce

Voici maintenant la bande-annonce de votre film.



